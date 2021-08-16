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Смена власти в Афганистане
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Европарламент опасается, что Россия и Китай заполнят политический вакуум в Афганистане

ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, говорится в заявлении глав комитетов ЕП

БРЮССЕЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. В Европейском парламенте (ЕП) опасаются, что Россия и Китай теперь заполнят политический вакуум в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе совместном заявлении глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

"ЕС должен разработать новую стратегию для Афганистана и региона, принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум", - говорится в заявлении.

Депутаты Европарламента практически в полном составе находятся в августе в традиционном отпуске, что затрудняет принятие заявления от имени всего ЕП.

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