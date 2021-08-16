Байден: дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило потерями

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Дальнейшее пребывание сил США в Афганистане грозило "эскалацией конфликта" и потерями для американских военных. Такую точку зрения президент США Джо Байден выразил в понедельник, выступая в Белом доме с речью о ситуации в Афганистане.

"Когда я занял пост президента, я унаследовал соглашение, достигнутое [предыдущим президентом США] Дональдом Трампом с [движением] "Талибан" (запрещено в РФ). Согласно его соглашению, силы США должны были уйти из Афганистана к 1 мая 2021 года. <...> Выбор, который я должен был сделать, будучи вашим президентом, стоял между тем, чтобы следовать этому соглашению или же быть готовыми к тому, чтобы вернуться назад к борьбе с "Талибаном" <...>. После 1 мая не было бы режима прекращения огня. Нет соглашения, защищающего наши ВС после 1 мая", - сказал он. По словам американского лидера, он делал выбор между соблюдением соглашения и "эскалацией конфликта".

Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку жителям Афганистана и выступать в защиту их прав, заявил Байден.

"Мы продолжим поддерживать афганцев, будем лидировать в нашей дипломатии, международном влиянии и гуманитарной помощи. Мы продолжим продвигать региональную дипломатию для предотвращения насилия и нестабильности, - сказал он. - Мы продолжим выступать за основные права афганцев".