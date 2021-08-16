Госдеп: США используют все возможности, чтобы вывезти из Афганистана своих помощников

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Власти США используют все имеющиеся возможности, чтобы вывезти из Афганистана помогавших им граждан республики и других оказавшихся "в уязвимом положении" афганцев. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы продолжаем использовать все возможности для перемещения [из Афганистана] заинтересованных и соответствующих требованиям на получение специальной иммиграционной визы афганцев и их близких родственников, а также других оказавшихся в уязвимом положении афганцев", - сказал он.

Прайс также допустил, что Вашингтон сможет взаимодействовать с новыми властями Афганистана, если представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) будут соблюдать определенные базовые права граждан страны.

"Это будет зависеть от действий этого правительства, это будет зависеть от действий "Талибана", - сказал он в понедельник на регулярном брифинге для журналистов. "Будущее правительство Афганистана, которое не укрывает террористов, которое защищает базовые права своего народа, в том числе базовые, фундаментальные права половины своего населения - женщин и девочек, - с таким правительством мы сможем работать", - пояснил он.

Для США будет неприемлемым, если новые власти Афганистана позволят террористам действовать в стране. "Мы четко заявили талибам, что готовность будущего правительства Афганистана позволить любой террористической группировке действовать на своей территории и представлять угрозу для Соединенных Штатов неприемлема для нас, и мы продемонстрируем это", - отметил дипломат.