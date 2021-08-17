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В Госдепе сообщили, что США сохранит присутствие в аэропорту Кабула

Госдепартамент США EPA/MIKE THEILER
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Госдепартамент США
© EPA/MIKE THEILER

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. США будут сохранять присутствие в аэропорту Кабула, пока это будет безопасно. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы будем стремиться сохранять присутствие в <...> аэропорту до тех пор, пока это будет безопасно", - сказал он.

По его словам, американские военные в настоящий момент работают над тем, чтобы "восстановить нормальное управление аэропортом, чтобы могли приземляться и взлетать как военные самолеты США, так и коммерческие самолеты".

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