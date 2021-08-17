Госдеп считает, что у Ирана нет потребности в производстве металлического урана

У Ирана нет реальной потребности в производстве металлического урана, который имеет отношение к разработке ядерного оружия, сказал Госдеп о докладе МАГАТЭ. В ведомстве считают, что активизация Ираном ядерных разработок, запрещенных сделкой, является неконструктивной и мешает возврату к соглашению. Также это не добавит Ирану рычагов в переговорах по сделке, приведет к его дальнейшей изоляции. США призывают Иран отказаться от активизации ядерных разработок и вернуться к переговорам по СВПД. Госдеп подтвердил, что крайнего срока для переговоров по СВПД нет, но "это окно не будет открытым вечно".

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