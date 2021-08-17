Китай готов сотрудничать с США для предотвращения хаоса в Афганистане

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Китая готово вести диалог с США для предотвращения хаоса и гуманитарной катастрофы в Афганистане. Об этом глава МИД, член Госсовета КНР Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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"Китай готов поддерживать диалог с США, чтобы содействовать реализации мягкой посадки афганской проблемы, способствовать тому, чтобы Афганистан вновь не погрузился в гражданскую войну и гуманитарную катастрофу, предотвратить его превращение в место вскармливания терроризма и их убежище", - приводятся его слова в опубликованном во вторник сообщении МИД КНР. "Необходимо поощрять создание в Афганистане инклюзивной и открытой политической структуры, которая будет удовлетворять национальным особенностям", - добавил министр.

Он также отметил, что предыдущая американская администрация исключила "Исламское движение Восточного Туркестана" (запрещено в РФ) из числа террористических организаций, что послужило проявлением двойных стандартов со стороны Вашингтона и создало серьезное препятствие для сотрудничества США и Китая в борьбе с терроризмом в Афганистане.

"США должны содействовать стабилизации Афганистана и предотвращению хаоса там, играть конструктивную роль в восстановлении там мира. В некоторой степени поспешный вывод войск США оказал серьезное негативное влияние на ситуацию в Афганистане. Создание еще больших проблем на следующем этапе не будет являться ответственным подходом", - резюмировал министр.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.