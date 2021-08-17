Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь беженцам из Афганистана

ТАСС, 17 августа. Президент США Джо Байден распорядился выделить до $500 млн на помощь афганским беженцам. Об этом говорится в уведомлении, направленном в понедельник американским лидером госсекретарю США Энтони Блинкену.

Как отмечается в документе, текст которого обнародовала пресс-служба Белого дома, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

В меморандуме поясняется, что данные средства будут предоставлены в связи с "ситуацией в Афганистане", в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан этой страны за специальными иммиграционными визами США.

Ранее в июле Байден санкционировал выделение до $100 млн на эвакуацию из Афганистана граждан этой страны, оказывавших различную помощь американским войскам.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.