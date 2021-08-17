Глава МИД КНР считает, что Китай и РФ должны защищать свои законные интересы в Афганистане

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Китай и Россия должны защищать свои законные интересы в Афганистане, оказывать взаимную поддержку друг другу и содействовать тому, чтобы движение "Талибан" (запрещено в РФ) брало на себя ответственность за безопасность учреждений РФ и КНР в стране. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

"Ситуация в Афганистане резко изменилась. <…> В новой ситуации Китаю и России необходимо укрепить стратегические связи и сотрудничество", - приводит его слова во вторник сайт МИД КНР. "Во-первых, защищать законные интересы КНР и РФ в Афганистане, своевременно связываться по ситуации, оказывать взаимную поддержку друг другу, содействовать тому, чтобы "Талибан" брал на себя ответственность, надлежащим образом обеспечивал безопасность граждан, учреждений и организаций РФ и КНР в Афганистане", - сказал он.

Ван И также отметил, что новый политический режим в Афганистане должен провести четную грань с различными международными террористическими силами, сдерживать и бороться с террористическими силами, чтобы Афганистан в очередной раз не превратился в "место сбора террористических и экстремистских сил".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.