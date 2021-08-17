Эксперт назвал события в Афганистане тревожным сигналом для партнеров США вне НАТО

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане является тревожным сигналом для тех стран, которых США называют своими союзниками и партнерами вне НАТО. Такое мнение выразил обозреватель журнала The National Interest Николас Гвоздев в статье, опубликованной на сайте издания в субботу.

Гвоздев подчеркивает важность "ясности формулировок, особенно когда это касается обязательств" перед кем-либо. В частности, речь идет об опасности "размывания границ между союзником, [отношения с которым подкреплены] утвержденным Сенатом [Конгресса США] договором о взаимной обороне и конкретным планом действий для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, и "партнером", который получал от США в качестве помощи средства для обеспечения безопасности и наслаждался речами президента [США] и необязательными [для исполнения] резолюциями Конгресса, обещающими поддержку".

"Украина, как и Грузия до нее, получают неприятное напоминание о том, что независимо от того, сколько членов Конгресса используют термин "союзник" при описании Украины, в действительности во внешней политике США есть четкая <...> разделительная черта между союзниками, [являющимися таковыми] по договору и "всеми остальными", - пишет Гвоздев.

Параллель с Афганистаном

Как отмечает обозреватель The National Interest, несколько лет назад в американском Конгрессе пытались "проталкивать [идею] <...> официального причисления Украины к категории не являющихся членами НАТО союзников США". "Теоретически это поставило бы Украину в один ряд с такими странами, как Израиль <...>. Однако, наблюдая за событиями в Афганистане, украинские политические деятели могут пересмотреть ценность такого объявления. В конце концов, в 2012 году Афганистан с большой шумихой был объявлен "ключевым союзником США вне НАТО", - отмечает Гвоздев.

По его словам, в те времена такой шаг рассматривался как нечто значительное и, "казалось, предполагал, что США вкладываются в успех Афганистана как в краеугольный камень силы и влияния США в регионе". Однако, как пишет Гвоздев, в дискуссиях о том, что ждет правительство Афганистана после вывода из страны войск США, на теме статуса Кабула как "союзника" Вашингтона внимание не концентрировалось. "Другими словами, ослабление власти признанного правительства в Кабуле <...> обсуждалось без отсылки к его статусу как официально обозначенного союзника США", - говорится в статье.

"Наблюдая за событиями в Кабуле, правительства в Киеве, Тбилиси или Кишиневе могут задаться вопросом, принесет ли получение даже статуса [союзника] вне НАТО много пользы", - полагает Гвоздев.

По его мнению, в отношениях США с союзниками сейчас присутствует и другая тенденция. "Страны, придерживающиеся своих официальных обязательств в качестве союзников [речь о государствах, статус союзнических отношений с которыми закреплен в договорах], но проводящие внутреннюю или внешнюю политику, противоречащую предпочтениям США, изгоняются из рядов союзников, по крайней мере с точки зрения общественного дискурса или дискурса элит", - считает обозреватель.

"От Афганистана до Венгрии существует замешательство относительно того, что союз означает для США и какие шаги они готовы предпринять ради тех, кого считают союзниками. Эти вопросы требуют разрешения, потому что США нельзя допускать каких-либо сомнений по поводу того, какие обязательства они готовы выполнять", - заключил Гвоздев.