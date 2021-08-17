Индия предоставит новую категорию виз для выезжающих из Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Индии во вторник сообщило о введении новой категории виз для ускоренного въезда тех, кто желает покинуть Афганистан после установления контроля над страной движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"МИД пересматривает визовые правила с учетом обстановки, сложившейся в Афганистане. Новая категория электронной визы e-Emergency X-Misc Visa была введена для ускоренного рассмотрения заявлений на получение въездных виз в Индию", - говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте

В понедельник официальный представитель МИД Ариндам Багчи сообщил, что Индия готова принять у себя представителей афганских сикхской и индуистской общин, которые хотят покинуть Афганистан.

"Мы поддерживаем постоянные контакты с представителями афганских общин сикхов и индуистов. Мы будем содействовать репатриации в Индию тех, кто желает покинуть Афганистан", - сказал Багчи.

"Правительство Индии внимательно следит за всеми событиями в Афганистане. Мы периодически предоставляем рекомендации по вопросам охраны и безопасности индийских граждан в этой стране, включая призыв к их немедленному возвращению в Индию. Мы распространили экстренные контактные номера, а также оказывали помощь членам общин. Мы знаем, что в Афганистане все еще находятся некоторые индийские граждане, которые желают вернуться, и мы поддерживаем с ними связь", - добавил дипломат.