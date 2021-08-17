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Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Талибы объявили общую амнистию для правительственных чиновников Афганистана

Специалистов также призвали к возобновлению работы
© AP Photo/Rahmat Gul

ТАСС, 17 августа. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) во вторник объявили общую амнистию для бывших правительственных чиновников и призвали к возобновлению работы в госучреждениях. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на выпущенное талибами заявление.

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"Для всех объявлена всеобщая амнистия <...>, поэтому вы должны с полной уверенностью вернуться к привычной жизни", - говорится в заявлении.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Вошедшие в Кабул талибы в числе первых взяли под контроль Кабульский университет и здание министерства образования. Они сразу обещали, что женщинам будет предоставлено право работать и учиться, однако в понедельник большинство школ и вузов столицы было закрыто. Кроме того, талибы заявили 15 августа, что не будут мстить представителям бывших властей и силовикам.

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