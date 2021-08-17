СМИ: на бывшей американской базе в Кабуле остались 12 украинских военнослужащих

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Группа из 12 военнослужащих Украины остается на территории бывшей военной базы США в Кабуле после того, как американцы полностью покинули объект. Об этом во вторник сообщил украинский телеканал " 24 ".

В сюжете телеканала сестра одного из украинцев, который два года служит в Кабуле по контракту, сообщила, что после ухода американцев там остаются украинцы, грузины, румыны и болгары - всего более 40 человек. По ее словам, на базу уже приходили боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ), они вели себя учтиво, но забрали все оружие, предупредив, что может быть "и по-другому". Украинцы, отметила женщина, не выходят с базы, так как в городе "царит анархия".

По информации украинского издания "Сегодня", в МИД знают о заблокированных на базе 12 украинцах, дипломатам отправили письма со списком украинцев и копии паспортов, также они выходят на связь. Однако во внешнеполитическом ведомстве пока не могут как-то повлиять на ситуацию и обещают искать варианты вывезти украинцев из Кабула, возможно, при участии других европейских стран.

Вместе с тем украинскому изданию "Обозреватель" один из оставшихся в Кабуле украинцев рассказал, что на базе находится около 400 человек и оружия они не сдали. Кроме граждан Украины, Румынии, Болгарии и Грузии, есть также британцы и индийцы. Собеседник издания подтвердил, что талибы не проявляют агрессии, однако выставили свою охрану у базы. "Постоянно требуют, чтобы мы сдали оружие. Но если на это пойдем, что будет потом - большой вопрос", - объяснил собеседник издания. По его словам, проблему для эвакуации представляет безопасность проезда от базы до аэропорта, а также отсутствие самолета.

Ранее сообщалось, что из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, среди которых восемь украинцев, а также граждане Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана и Таджикистана.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, а позже покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.