Польша сообщила ЕК о планах распустить судебную дисциплинарную палату и продолжить реформы

ВАРШАВА, 17 августа. /ТАСС/. Власти Польши передали Европейской комиссии (ЕК) ответ по спорному вопросу о функционировании в стране Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, сообщив о планах ее роспуска. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении информационной службы правительства страны.

"Польша продолжит реформу судебной системы, - говорится в послании. - Планируется ликвидировать дисциплинарную палату в ее нынешнем виде". Было подчеркнуто, что у польского правительства нет инструментов, которые могли бы приостановить работу палаты без нарушения независимости судебной власти.

При этом власти республики сообщили Еврокомиссии, что на основании решения Конституционного суда страны, они направили в Суд ЕС запрос об отмене его решения о наложении ограничительных мер на деятельность дисциплинарной палаты.

Европейский суд ранее обязал Польшу приостановить применение положений о Дисциплинарной палате Верховного суда, назначенной для проведения разбирательств, касающихся дисциплинарных взысканий в отношении судей, прокуроров и представителей других юридических профессий. В июле Конституционный суд Польши вынес решение о том, что положения Договора о ЕС, на основании которого европейский суд обязывает государства - члены Евросоюза применять обеспечительные меры по делу о судебной системе, не соответствуют польской конституции.

Еврокомиссия обратилась к Польше с требованием до 16 августа подтвердить намерение соблюдать решение суда о дисциплинарной палате и предупредила, что в случае невыполнения этой просьбы ЕК обратится в суд с требованием о наложении штрафа на Польшу.

5 августа председатель Верховного суда Польши Малгожата Мановская издала два постановления, ограничивающих деятельность дисциплинарной палаты в связи с решением суда ЕС от 15 июля. Лидер правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский в интервью Польскому агентству печати сообщил, что дисциплинарная палата в нынешнем виде будет ликвидирована. По его словам, планируются реформы, которые не означают, что такой структуры в Польше не будет совсем - она появится в другом формате.