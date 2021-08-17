Самолет ВВС Германии смог взять на борт семь человек в аэропорту Кабула

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Самолет ВВС ФРГ, который в ночь на вторник после нескольких попыток смог приземлиться в аэропорту Кабула, взял на борт лишь семь человек из-за сложных условий и из соображений безопасности. Об этом сообщил МИД ФРГ.

"Мы можем подтвердить, что ночью из Кабула были эвакуированы семь человек. Из-за хаотичной обстановки и регулярных перестрелок на пропускном пункте и в отсутствие защиты Бундесвера не получилось обеспечить допуск в аэропорт других немецких граждан и других персон, которые были в списках на эвакуацию", - говорится в сообщении МИД Германии.

Ведомство объяснило, что взять на борт других людей, которые были в гражданской части аэропорта также не получилось, так как это не допустили службы безопасности. Заранее рассылать оповещения было бы опасным из-за ситуации в Кабуле, а также в отсутствие прозрачного расписания, добавили в министерстве. "При поддержке сил Бундесвера, которые сейчас прибыли в Кабул, мы прилагаем все усилия, чтобы сделать возможной [дальнейшую] эвакуацию в течение следующих нескольких часов", - указали в ведомстве.

Приземление этого самолета осуществлялось в непростых условиях. Борт накануне несколько часов кружил над аэропортом Кабула, но не мог получить разрешение на посадку из-за скоплений людей на посадочной полосе. Почти выработав топливо, самолет улетел на дозаправку в Ташкент, вернувшись в афганскую столицу лишь ночью.

Всего в Афганистане было около 100 граждан ФРГ, 40 из них - дипломаты и их семьи - уже вывезены в Доху. Остальных немцев, а также афганцев, которые работали на германские миссии, предстоит эвакуировать в ближайшие дни. Эта тема занимает центральное место в немецком медиапространстве. Наблюдатели критикуют МИД и Минобороны за якобы медлительность и неверную оценку обстановки в стране в последние недели.