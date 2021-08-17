Джордж Буш - младший заявил, что с глубокой печалью наблюдает за Афганистаном

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Джордж Буш - младший выступил в понедельник с письменным заявлением, в котором отметил, что он и его супруга Лора "с глубокой печалью" наблюдают за происходящим в Афганистане.

"Мы переживаем и за афганский народ, который так много страдал, и за американцев и союзников по НАТО, которые принесли так много жертв", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте президентского центра Буша.

Президент США Джо Байден обещал эвакуировать афганцев, которые сотрудничали с американцами, а также граждан Соединенных Штатов и их союзников, отмечает Буш. "Мы несем ответственность за это и обладаем возможностями обеспечить их безопасный отъезд без бюрократических задержек", - говорится в заявлении.

После организованных "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) террористических актов в США 11 сентября 2001 года именно президент Джордж Буш - младший объявил 7 октября 2001 года о начале в Афганистане американской военной операции (впоследствии присоединившиеся к США страны составили Международные силы безопасности в Афганистане - ИСАФ, руководство которыми перешло к НАТО). Ее целями были заявлены освобождение Афганистана от влияния движения "Талибан" (запрещено в РФ), уничтожение баз террористов и захват руководителей "Аль-Каиды".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.