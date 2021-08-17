СМИ: талибы призвали женщин участвовать в управлении Афганистаном

ТАСС, 17 августа. Талибы пригласили женщин участвовать в будущем правительстве и не хотят, чтобы они были "жертвами". Об этом сообщил телеканал Al Hadath‎ со ссылкой на одного из представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

После захвата Кабула талибы, как информировал телеканал TOLOnews, замазали краской витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Многие молодые афганки опасаются, что они могут лишиться возможности получать образование и работать, а также вести привычный образ жизни. При этом движение ранее отметило, что будет уважать права женщин, позволять им учиться и работать.

15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами столицы.