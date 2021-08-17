{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коалиция ГЕРБ и СДС вернет президенту Болгарии мандат на право формирования правительства

Первая попытка составить новое правительство страны, предпринятая партией "Есть такой народ", победившей на парламентских выборах 11 июля, окончилась провалом

СОФИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) объявили на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым о намерении отказаться от права формирования правительства. Трансляцию начала встречи вел телеканал BTV.

"Наша группа неоднократно заявляла, что мы немедленно вернем свой мандат на право формирования правительства, не представляя кандидатов в состав кабинета министров. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной", - сообщила председатель парламентской группы коалиции ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова.

Президент Болгарии Румен Радев начал во вторник второй круг консультаций с лидерами представленных в парламенте политических партий о формировании нового правительства страны. Первая попытка составить новое правительство страны, предпринятая партией "Есть такой народ", победившей на парламентских выборах 11 июля, окончилась провалом.

Теги
БолгарияРадев, Румен
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Алиев заявил, что Азербайджан укрепляет госграницу с Арменией
По словам президента Азербайджана, эта граница почти 30 лет находилась под контролем армянской стороны
Читать полностью