Коалиция ГЕРБ и СДС вернет президенту Болгарии мандат на право формирования правительства

СОФИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Представители коалиции партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (СДС) объявили на встрече с президентом Болгарии Руменом Радевым о намерении отказаться от права формирования правительства. Трансляцию начала встречи вел телеканал BTV.

"Наша группа неоднократно заявляла, что мы немедленно вернем свой мандат на право формирования правительства, не представляя кандидатов в состав кабинета министров. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной", - сообщила председатель парламентской группы коалиции ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова.

Президент Болгарии Румен Радев начал во вторник второй круг консультаций с лидерами представленных в парламенте политических партий о формировании нового правительства страны. Первая попытка составить новое правительство страны, предпринятая партией "Есть такой народ", победившей на парламентских выборах 11 июля, окончилась провалом.