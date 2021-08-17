Янукович заявил, что руководство Украины желает ухудшения отношений США и России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Нынешнее руководство Украины желает ухудшения американо-российских отношений, но эта политика не имеет перспектив, поскольку разрядка между Вашингтоном и Москвой является неизбежной. Такое мнение выразил бывший президент Украины Виктор Янукович в обращении к соотечественникам, посвященном 30-летию независимости Украины, имеющимся в распоряжении ТАСС.

"Накануне 30-летия своей независимости Украина оказалась полностью зависимой от состояния американо-российских отношений, при этом мысленно желая их дальнейшего ухудшения, что в принципе не отвечает интересам ни американского, ни российского народов", - полагает Янукович.

"Но что мы будем делать, если разрядка все же наступит? А это произойдет обязательно. Строить стену на границе с РФ, а теперь уже и с нашими белорусскими соседями? Продолжать утомлять Запад требованиями немедленно принять Украину в ЕС и НАТО, чего он по вполне понятным причинам делать не желает?", - задает вопросы бывший украинский президент.