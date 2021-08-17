МИД КНР: талибы обещали Китаю бороться с "Исламским движением Восточного Туркестана"

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с "Исламским движением Восточного Туркестана" (запрещено на территории России) и другими действующими в Афганистане террористическими организациями. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Исламское движение Восточного Туркестана" признано международной террористической организацией СБ ООН. Оно представляет прямую угрозу Китаю, а борьба с ним является международным обязательством", - отметила она.

"Китай ранее обращался к правительству Афганистана с предложением вместе бороться с "Исламским движением Восточного Туркестана", ответственные лица из афганского "Талибана" также заверили Китай, что они не позволят никакой иностранной силе использовать территорию Афганистана для ведения деятельности, направленной против КНР. Надеемся, что афганский "Талибан" дистанцируется от всех террористических сил, включая "Исламское движение Восточного Туркестана", будет противодействовать им и тем самым расчистит путь для стабилизации региона", - указала дипломат.

"Новый режим должен дистанцироваться от террористических сил, вести борьбу с "Исламским движением Восточного Туркестана" и противодействовать ему и другим террористическим организациям", - подчеркнула представитель МИД КНР.

"Исламское движение Восточного Туркестана" выступает за создание независимого государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В ноябре 2020 года занимавший тогда пост госсекретаря Майкл Помпео исключил эту организацию из списка признаваемых властями США террористических организаций.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.