Талибы заявили, что не намерены монополизировать власть в Афганистане

ТАСС, 17 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заверило, что у него нет намерений монополизировать власть в Афганистане. Об этом заявил во вторник официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

"Мы [движение "Талибан"] не хотим иметь монополию на власть в стране", - отметил Шахин, слова которого привело афганское агентство Khaama Press. Он добавил, что "именно поэтому "Талибан" стремится сформировать в Афганистане инклюзивное исламское правительство".

Ранее телеканал TOLOnews сообщил, что экс-президент Афганистана Хамид Карзай, глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и лидер Исламской партии Гульбеддин Хекматиар ведут переговоры с руководством "Талибана" о достижении мира и стабильности в стране. После вхождения талибов в Кабул и бегства президента Ашрафа Гани из страны эти три афганских деятеля объявили о создании ими координационного совета по мирному переходу власти от прежнего правительства к талибам.

Некоторое время назад представитель радикального движения информировал, что талибы действительно "проводят переговоры с афганскими политиками с целью формирования кабинета с широкими представительством [афганского общества]".