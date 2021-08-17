Алиев заявил, что Азербайджан укрепляет госграницу с Арменией

БАКУ, 17 августа./ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в Кельбаджарский и Лачинский районы страны заявил об укреплении границы с Арменией.

"Мы укрепляем свою государственную границу в направлении Кельбаджара и Лачина. <...> Сейчас по линии министерства обороны и погранвойск вдоль всей границы - от Муровдага до реки Араз - создается вся пограничная инфраструктура, воинские части, мы укрепляемся на этих границах", - приводит во вторник слова главы государства информационное агентство АзерТАдж.

По его словам, эта граница почти 30 лет находилась под контролем армянской стороны. "В мае, когда сошел снег, мы вышли к этим границам и закрепляемся там", - подчеркнул он.

Алиев назвал "абсолютно необоснованными" утверждения армянской стороны о попытках продвижения подразделений азербайджанских ВС на армянские территории. "Мы находимся на своей земле", - заявил президент.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.