Осужденный на девять лет в Гонконге первый фигурант дела о нацбезопасности подал апелляцию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Первый фигурант дела о нарушении закона о национальной безопасности в Гонконге, осужденный Верховным судом на 9 лет, подал апелляцию в попытке оспорить приговор. Об этом сообщила во вторник радиостанция RTHK.

Речь идет о 24-летнем антиправительственном активисте по фамилии Тун, работавшем официантом. Во время протестных акций 1 июля прошлого года радикал въехал на мотоцикле в кордон полицейских, в результате чего пострадали трое правоохранителей. При этом он имел при себе флаг с "революционными" лозунгами.

Суд обвинил мужчину в терроризме и в подстрекательстве к сепаратизму и 30 июля приговорил его к девяти годам лишения свободы. По новому закону об обеспечении нацбезопасности, принятому летом прошлого года по инициативе Пекина, ему могло грозить пожизненное заключение.

Процесс проходил в течение 15 дней с участием трех специально уполномоченных главой администрации Гонконга судей и без присутствия присяжных заседателей. Пока не ясно, как долго продлится рассмотрение апелляционной жалобы.

Летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, где в 2019 году прокатилась волна массовых протестов и беспорядков.

Всего полиция задержала за последние месяцы 117 подозреваемых в нарушении нового закона, включая медиамагната Джимми Лая. Суд над последним, как ожидается, начнется в середине октября.