Управление ООН по делам беженцев призвало страны не высылать граждан Афганистана на родину

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) призвало страны не высылать находящихся на их территории граждан Афганистана на родину, включая тех, кому ранее власти отказали в предоставлении убежища. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ведомства Шабия Манту.

"С учетом быстрого ухудшения обстановки в сфере безопасности и прав человека на значительной территории страны и ввиду нынешней чрезвычайной гуманитарной ситуации УВКБ призывает государства прекратить принудительное возвращение афганцев, в отношении которых ранее было установлено, что они не нуждаются в международной защите", - сказала Манту. Речь идет, в частности, о тех просителях убежища, чьи просьбы были отклонены ранее.

Управление верховного комиссара ООН ожидает также, что государства не будут закрывать доступ на свою территорию афганцам из числа мирных жителей. "На странах лежит юридическая и моральная ответственность предоставлять бегущим афганцам возможность поиска безопасности и не возвращать беженцев путем принуждения", - констатировала Манту.

Как отметила официальный представитель, УВКБ обеспокоено "риском нарушений прав человека" в отношении "гражданских лиц, включая женщин и девочек" в Афганистане. Она сообщила, что с начала года "более 550 тыс. афганцев стали внутренне перемещенными лицами вследствие конфликта и отсутствия безопасности".

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.