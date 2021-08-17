В госпитале организации Emergency в Кабуле сообщили о полностью заполненных реанимациях

РИМ, 17 августа. /ТАСС/. Отделения интенсивной терапии в больнице международной медицинской организации Emergency в Кабуле полностью заполнены. Об этом во вторник говорится на странице НПО в Twitter.

"Отделения интенсивной полностью заполнены. За последние 24 часа мы приняли 63 человека, - указывается в записи. - 46 получили первую помощь в отделении скорой помощи и были переведены в другие больницы". В гуманитарной организации добавили, что девять человек к моменту, когда их привезли в госпиталь, были уже мертвы, четверо из них были доставлены из аэропорта Кабула.

Emergency, основанная в 1994 году, считается одной из ведущих медицинских гуманитарных организаций. Ее врачи работают в 18 странах мира, в том числе в Афганистане, Ираке, ЦАР и Судане.

В понедельник на территории столичного аэропорта собрались более 2 тыс. желающих покинуть страну афганцев. Как информировал телеканал "Скай ньюс - Арабия", по меньшей мере семь человек погибли из-за давки. В настоящее время из аэропорта Кабула проводится эвакуация иностранных граждан и дипломатов. Ранее сообщалось об отмене всех коммерческих рейсов, а транзитным самолетам рекомендовано сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана. Во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, как передало агентство Рейтер, заявил, что ситуация в аэропорту Кабула стабилизируется.

15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.