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Смена власти в Афганистане

СМИ: женщины вышли на демонстрацию в Кабуле

Участницы манифестации требуют включить женщин в состав правительства, отмечает агентство Khaama Press

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Группа женщин устроила во вторник демонстрацию в центре столицы с требованием выделить для женщин часть постов в будущем правительстве страны. Об этом сообщило агентство Khaama Press.

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Ранее, по данным агентства, в провинции Кунар прошла демонстрация молодежи с требованием к движению "Талибан" (запрещено в РФ) сохранить флаг прежнего афганского правительства. Это требование поддерживается повсюду в Афганистане.

В самом Кабуле жизнь возвращается в нормальное русло, отмечает Khaama Press. Движение на улицах стало оживленнее, возобновляется работа общественного транспорта, на улицах появляются личные автомобили. Все меньше видно талибов с оружием в руках. В социальных сетях распространяются видеоролики с задержанием талибами преступников, которые под видом членов "Талибана" грабят мирных жителей.

Глава военной комиссии "Талибан" Моулави Якуб в аудиообращении к своим подчиненным отдал распоряжение не входить в частные дома афганцев, прежде всего в Кабуле. Он также заявил, что никому не разрешается брать машину у кого-либо, так как процесс перерегистрации транспортных средств начнется позднее. Движение "Талибан" распространило заявление, что образовательные учреждения по-прежнему открыты для мужчин и женщин, но в Кабуле они не работают. Талибы встретились с группой женщин-врачей и попросили их продолжать выполнять свои обязанности.

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