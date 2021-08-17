Талибы объявили о временной приостановке вылетов всех рейсов из аэропорта Кабула

ТАСС, 17 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило во вторник о приостановке вылетов всех самолетов из международного аэропорта столицы Афганистана. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia .

Как передает катарский телеканал Al Jazeera, отряды "Талибана" подошли вплотную к аэропорту Кабула, отдельные группы талибов уже находятся в здании. Для разгона людей, собравшихся там и на прилегающей к аэропорту территории, талибы несколько раз стреляли в воздух. По данным Al Arabiya, стреляли из автоматического оружия.

Аэропорт в Кабуле откроется для гражданских лиц 21 августа, передает Al Jazeera со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани. По словам представителя службы, "кабульский аэропорт вновь откроется для гражданских лиц в ближайшую субботу".

Ранее были отменены все коммерческие рейсы из аэропорта Кабула, а транзитным самолетам было рекомендовано сменить маршрут в обход воздушного пространства Афганистана. Во вторник министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что ситуация в аэропорту Кабула успокаивается.