Правительство Латвии решило ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией

РИГА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании приняло решение ускорить строительство инфраструктуры на границе с Белоруссией, где наблюдается наплыв нелегальных мигрантов. Об этом сообщает местное агентство LETA.

Кабинет министров поддержал предложенные министерством внутренних дел законодательные поправки, позволяющие ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе. Согласно поправкам, "восточную границу Латвии планируется дополнить строительством дорог, мостов, а также забором из колючей проволоки", указывает агентство.

Кроме того, правительство одобрило предложенные МВД поправки к Уголовному закону, согласно которым будет увеличено наказание за незаконное перемещение лиц через государственную границу Латвии. "Такое преступление признано тяжким и предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет", - отмечает LETA. Прежде максимальный срок наказания за такое преступление составлял два года лишения свободы.

Латвия вслед за Литвой столкнулась с проблемой нелегальной миграции с территории Белоруссии. С 10 августа были пресечены попытки 417 нелегальных мигрантов незаконно пересечь границу, а всего с начала года было задержано 356 человек. Рига для охраны границы ввела усиленный контроль и мобилизовала ресурсы погранохраны и армии. Правительство Латвии ввело с 11 августа и до 10 ноября режим чрезвычайной ситуации на границе, чтобы наделить пограничников полномочиями выдворять мигрантов назад в Белоруссию.

В целях борьбы с нелегальной миграцией Латвия несколько лет назад объявила о намерении обустроить 173 км границы с Белоруссией, в том числе возвести заграждение протяженностью 135 км. Стоимость проекта оценивалась в €27,6 млн, а работы планировалось завершить в 2021 году, однако из-за недочетов, выявленных Госконтролем, процесс строительства все еще не окончен. На прошлой неделе правительство одобрило выделение финансирования в размере €1,7 млн на установку ограждения из колючей проволоки на границе. Всего для завершения строительства пограничной инфраструктуры необходимо порядка €30 млн.