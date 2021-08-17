Северная Македония объявила о высылке еще одного российского дипломата

ЗАГРЕБ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Северной Македонии высылают еще одного российского дипломата из страны. Эту информацию подтвердил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел Буяр Османи.

"Информация верна, - заявил он в ответ на соответствующий вопрос, его слова приводит местный телеканал Sitel. - Поскольку информация такого характера обычно является конфиденциальной, я не могу вдаваться в подробности".

"Когда министерство иностранных дел получает подтвержденную и задокументированную информацию о [не соответствующем статусу] поведении аккредитованных иностранных дипломатов, что противоречит принципам Венской конвенции, мы в пределах своей компетенции обязаны принимать все необходимые меры и действия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях в целях защиты национальной безопасности Республики Северная Македония, а также безопасности наших союзников по альянсу, к которому мы принадлежим", - пояснил Османи.

Несколько месяцев назад МИД Северной Македонии уже высылал российского дипломата. В связи с этим 14 мая посол Российской Федерации в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота, предписывающая указанному в ней дипломату покинуть территорию балканской республики в течение семи дней. В российском МИД решение о высылке дипломата расценили как недружественный акт и указали на то, что Москва предпримет ответные шаги.