Литва приостанавливает рассмотрение просьб об убежище ранее попавших в страну афганцев

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Миграционная служба Литвы приостанавливает принятие решений по заявлениям с просьбой о предоставлении убежища, поступившим от граждан Афганистана, которые за несколько последних месяцев в общем потоке нелегальных мигрантов из Азии и Африки проникли в республику с территории Белоруссии. Об этом во вторник сообщила журналистам директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

"На время заявления об убежище граждан Афганистана мы откладываем в сторону", - сказала она. Однако это не значит, что эти просьбы будут заморожены. "Мы с ними работаем. Для принятия решения необходимо тщательно оценить ситуацию в стране, откуда выехали эти люди, а ситуация там изменилась", - уточнила глава миграционной службы.

Всего в департамент за время миграционного кризиса поступило около 1,5 тыс. прошений об убежище, с которым нелегально перешедшие границу мигранты, как правило, тут же обращаются к должностным лицам. Среди нелегальных мигрантов насчитывается более 80 граждан Афганистана.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегалов из Азии и Африки, проникших в Литву с территории Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.