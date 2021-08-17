Эксперт: провал Вашингтона в восстановлении Афганистана связан с непониманием страны

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Неудачное завершение двадцатилетних усилий США по восстановлению в Афганистане государственных институтов и экономики связано в том числе с непониманием специфики этой страны и ее реалий. Об этом говорится в докладе генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко, опубликованном во вторник.

"Эффективная реконструкция Афганистана требовала полного понимания социальных, экономических, политических процессов в стране. Власти США постоянно действовали "в потемках", часто из-за сложностей со сбором информации. Вашингтон неуклюже навязывал западную технократическую модель Афганистану, установил верховенство формальных законов в стране, где от 80% до 90% всех проблем решались населением неформально. США часто не могли понять или сгладить культурные и социальные барьеры при поддержке женщин", - говорится в докладе Джона Сопко.

Незнание местной специфики приводило к тому, что США сталкивали между собой различные группы интересов. Генеральный инспектор также говорит о неудачной политике по подготовке кадров для государственных органов Афганистана, ориентированной на американский опыт.

Сопко отметил, что в Вашингтоне часто руководствовались "собственным видением того, как должно проходить восстановление страны, а не реальными условиями на месте". Игнорирование реального положения вещей прослеживалось и при определении продолжительности выполнения тех или иных проектов и задач, считает Сопко.

"Правительство США испытывало сложности при разработке последовательной стратегии, обеспечении устойчивости результатов реализуемых проектов", - говорится в докладе, содержащем более 140 страниц. В нем указывается, что правительство США в течение 20 лет потратило $145 млрд на реконструкцию Афганистана, а ведение боевых действий обошлось американской казне в $837 млрд.

Однако в документе подчеркивается, что Вашингтону удалось добиться и положительных результатов. За 20 лет военного присутствия американских ВС в Афганистане увеличилась ожидаемая продолжительность жизни, уменьшилась детская смертность (детей до пяти лет), вырос ВВП на душу населения и уровень грамотности. Тем не менее "эти успехи не только не пропорциональны массивным инвестициям США, но и могут сойти на нет после ухода американских военных".