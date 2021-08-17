Меркель выразила Литве поддержку по вопросу нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Германия поддерживает Литву, куда прибывают мигранты из Белоруссии, и осуждает действия властей в Минске. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы видим, что люди используются как средство для гибридного противостояния, - сказала она. - Мы это осуждаем самым серьезным образом". "Это атака на всех нас, а не только на одну страну", - добавила Меркель, имея в виду Европейский союз.

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры воздействия в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты также предпринимают попытки проникнуть через Белоруссию в Польшу. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.