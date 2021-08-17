Минкультуры Сербии прокомментировало действия Twitter в адрес СМИ страны

БЕЛГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Министерство культуры и средств массовой информации Сербии выразило удивление действиями социальной сети Twitter в отношении ряда сербских СМИ, которая обозначила их в качестве "сотрудничающих с правительством Сербии". Об этом говорится размещенном во вторник на сайте ведомства сообщении.

"Министерство культуры и средств массовой информации удивлено действиями сети Twitter, пометившей ряд сербских СМИ как "сотрудничающих с правительством" на профилях, которые эти СМИ, их главные редакторы и руководство используют в этой социальной информационной сети", - говорится в сообщении.

В заявлении ведомства подчеркивается, что учетные записи СМИ с таким ярлыком соцсеть не будет рекомендовать пользователям, а также не будет "увеличивать" охват их твитов, что в свою очередь противоречит принципам и целям, на которых была основана эта сеть.

Согласно заявлению министерства, такие действия Twitter нежелательны и не ведут к демократическому диалогу, к которому Сербия стремится.

В список СМИ с меткой о "сотрудничестве с правительством" попали газета Kurir, телеканал Prva, телерадиокомпания RTS, агентство Tanjug и ряд других сербских изданий.

Справочный центр Twitter указывает, что подобные метки "предоставляют дополнительный контекст об учетных записях, которыми управляют официальные представители правительства, государственные СМИ и лица, тесно связанные с такими СМИ". Twitter не рекомендует учетные записи с такой меткой к прочтению и не продвигает их.