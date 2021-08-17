Bild: ВВС ФРГ вторым рейсом вывезли из Кабула 120 человек

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Второй германский самолет эвакуировал из афганской столицы около 120 человек. Об этом сообщил во вторник таблоид Bild .

Издание пишет, что на борт пустили не только немецких граждан, но и иностранцев.

Первым рейсом в ночь на вторник удалось вывезти лишь 7 человек.

Всего в Афганистане было около 100 граждан ФРГ, 40 из них - дипломаты и их семьи - уже эвакуированы в Доху. Остальных немцев, а также афганцев, которые работали на германские миссии, предстоит эвакуировать в ближайшее время. Сейчас эта тема занимает центральное место в немецком медиапространстве. Наблюдатели критикуют МИД и Минобороны за якобы медлительность и неверную оценку обстановки в стране в последние недели.