В МИД Узбекистана опровергли информацию о пребывании в республике президента Афганистана

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Сведения о нахождении президента Афганистана Ашрафа Гани и других афганских деятелей в Узбекистане не соответствуют действительности. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Dunyo при МИД Узбекистана.

"В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдулы Рашида Дустума, Атто Мухаммади Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В воскресенье телеканал Al Jazeera сообщил со ссылкой на охранника президента Афганистана Ашрафа Гани, что глава государства покинул исламскую республику и вместе со своей супругой прибыл в столицу Узбекистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило Кабул и почти полностью контролирует всю территорию страны.

В новость внесена правка (17:44 мск) - уточняются имена во втором абзаце.