Bloomberg: талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Патрули движения "Талибан" (запрещено в РФ) перекрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускают только иностранцев. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства обороны Германии, пожелавшего остаться неизвестным.

Собеседник агентства при этом не исключил, что обстановка может обостриться по мере приближения операции по эвакуации из Афганистана к концу.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Тысячи афганцев, сотрудничавших с представителями западных стран в последние 20 лет, также устремились в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. В США обещают вывезти их из Афганистана и рассмотреть возможность выдать американские визы. Однако пока попытки афганцев получить место на одном из эвакуационных самолетов привели к хаосу в аэропорту и человеческим жертвам.