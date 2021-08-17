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Смена власти в Афганистане

Bloomberg: талибы перекрыли доступ в аэропорт Кабула

Обстановка может обостриться по мере приближения операции по эвакуации из Афганистана к концу, считают в министерстве обороны Германии

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Патрули движения "Талибан" (запрещено в РФ) перекрыли доступ в аэропорт Кабула для афганцев и пропускают только иностранцев. Об этом сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства обороны Германии, пожелавшего остаться неизвестным.

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Собеседник агентства при этом не исключил, что обстановка может обостриться по мере приближения операции по эвакуации из Афганистана к концу.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Тысячи афганцев, сотрудничавших с представителями западных стран в последние 20 лет, также устремились в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. В США обещают вывезти их из Афганистана и рассмотреть возможность выдать американские визы. Однако пока попытки афганцев получить место на одном из эвакуационных самолетов привели к хаосу в аэропорту и человеческим жертвам.

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