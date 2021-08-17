Бывший вице-президент Афганистана заявил, что после побега Гани является и.о. президента

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Занимавший в президентство Ашрафа Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил во вторник, что в условиях отсутствия главы государства он становится исполняющим обязанности руководителя страны.

"Согласно четким положениям конституции, в случае отсутствия, бегства или смерти президента первый вице-президент исполняет его обязанности. Я нахожусь в Афганистане и законно исполняю эти обязанности", - написал он в Twitter, обратившись "ко всем лидерам [стран] за поддержкой и согласованными действиями".

Политик призвал "присоединиться к сопротивлению" радикальному движению "Талибан" (запрещено в РФ), заявив, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.