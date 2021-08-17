Токио выразил протест Сеулу в связи с посещением южнокорейским депутатом спорных островов

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Японии выразило протест властям Республики Корея в связи с посещением неназванным депутатом южнокорейского парламента островов Такэсима (кор. Токто, также известны под названием островов Лианкур) в Японском море, на которые претендуют Токио и Сеул. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник японским МИД.

"Нам стало известно, что южнокорейский депутат посетил острова Такэсима, несмотря на наши протесты и призывы отказаться от этих действий, - говорится в заявлении ведомства. - Исходя из того, что острова Такэсима исторически и в соответствии с международным правом являются территорией Японии, мы выражаем Южной Корее жесткий протест, считаем произошедшее прискорбным и недопустимым, а также требуем, чтобы подобное больше не повторялось".

По данным телеканала NHK, в предыдущий раз депутат парламента Республики Корея посещал спорные острова в августе 2019 года.

Такэсима - это группа небольших островов общей площадью 0,188 кв. км, расположенных к востоку от Корейского полуострова. Эти необитаемые скалистые территории стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея была освобождена от японского колониального господства. Сейчас острова контролируются ВС Южной Кореи.