Лидер политического крыла "Талибана" прибыл в Кандагар

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Лидер политического крыла радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) мулла Абдул Гани Барадар прибыл во вторник из столицы Катара Дохи в Кандагар, второй по численности населения город Афганистана и административный центр одноименной провинции. Об этом сообщил официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим.

"Сегодня в обед высокопоставленная делегация "Исламского эмирата" [Афганистан] (самоназвание движения - прим. ТАСС) во главе с уважаемым лидером политического офиса муллой Барадаром Ахундом приземлилась в аэропорту столицы провинции Кандагар", - написал Наим на своей странице в Twitter.

Ранее, как сообщил МИД Катара, Барадар провел в Дохе переговоры с главой катарского внешнеполитического ведомства и вице-премьером эмирата шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, в ходе которых обсуждалось политическое урегулирование и мирная передача власти в Афганистане.

Во вторник в Дохе также должны были состояться переговоры между представителями "Талибана" и членами Координационного совета Афганистана по мирному переходу власти (лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром, главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой и экс-президентом Хамидом Карзаем), однако поездка афганских политиков в Катар была отложена.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Ряд государств эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.