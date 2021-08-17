Талибы пообещали не мстить никому и учесть ошибки прошлых властей

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Пришедшие к власти в Афганистане талибы обещают не мстить никому и учесть прошлые ошибки. Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции радикальной группировки "Талибан" (запрещена в РФ) в афганской столице официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане", - сказал он. Муджахид также добавил, что талибы намереваются "учесть ошибки", допущенные прошлым правительством страны.

По словам Муджахида, войны в стране больше не будет. "Свобода и независимость - законные права афганского народа, который способствовал изгнанию оккупантов после сильного сопротивления, - отметил он. - Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане".

Он также сообщил, что талибы "помиловали и амнистировали всех, кто выступал против". "Мы не хотим, чтобы война продолжалась, мы стремимся устранить все ее корни, - подчеркнул официальный представитель "Талибана". - Мы не собираемся мстить пособникам оккупантов или представителям бывшего режима, все они наши партнеры в строительстве нашей родины".

Муджахид отметил, что радикальное движение "Талибан" не позволит использовать территорию Афганистана против кого-либо.

"Мы заверяем мир, особенно США, что афганская территория не будет использована против других, - отметил он. - Категорически не приемлем превращение территории страны в плацдарм для угроз другим государствам".

По словам Муджахида, талибы не желают иметь врагов. "Мы не хотим, чтобы у нас были внешние или внутренние враги", - отметил он.

Талибы, указал он, "с сегодняшнего дня прекращают вражду со всеми, кто выступал против них в Афганистане", и акцентируют свое внимание на обеспечении безопасности столицы и ее пригородов, посольств и дипломатических миссий, а также восстановлении инфраструктуры и новых проектах развития. Они обещают уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев, предоставить женщинам все права в рамках норм шариата и предоставят СМИ возможность работать свободно. "Афганский народ увидит позитивные изменения в своей повседневной жизни, - указал он. - Мы не позволим никому сеять рознь на основе расовой или религиозной принадлежности и хотим, чтобы Афганистан был единым для всех".