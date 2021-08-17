{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Представитель "Талибана" назвал приоритетом безопасность дипломатов в Кабуле

Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид отметил, что движение сталкивался с определенными трудностями при поддержании порядка в Кабуле из-за действий "отдельных злоумышленников"

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Безопасность жителей Кабула и иностранных дипломатов в столице Афганистана является приоритетом для радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

Об этом заявил на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, выступление которого транслирует телеканал Sky News.

"Безопасность и мир в Кабуле является для нас приоритетом наравне с обеспечением безопасности всех дипломатов из любых стран мира, которые находятся в Кабуле, - сказал он. - Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет", - сказал он и добавил, что "Талибан" сталкивался с определенными трудностями при поддержании порядка в столице из-за действий "отдельных злоумышленников".

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Молния
ООН находится в контакте с талибами по вопросу гуманитарного доступа в Афганистане
Читать полностью