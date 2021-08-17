Представитель "Талибана" назвал приоритетом безопасность дипломатов в Кабуле

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Безопасность жителей Кабула и иностранных дипломатов в столице Афганистана является приоритетом для радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Об этом заявил на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид, выступление которого транслирует телеканал Sky News.
"Безопасность и мир в Кабуле является для нас приоритетом наравне с обеспечением безопасности всех дипломатов из любых стран мира, которые находятся в Кабуле, - сказал он. - Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношениях кого-либо не будет", - сказал он и добавил, что "Талибан" сталкивался с определенными трудностями при поддержании порядка в столице из-за действий "отдельных злоумышленников".