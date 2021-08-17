"Талибан" считает, что вправе вводить исламские законы в Афганистане

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает, что имеет право вводить исламские законы на территории Афганистана. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране", - сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

Муджахид заявил, что радикальное движение "Талибан" обещало сохранить свободу для СМИ, но с условием, что пресса не будет нарушать нормы ислама и идти против национальных интересов.

"Уверяю, что мы будем поддерживать контакты со СМИ, которым предоставим возможность работать свободно. Заверяем всех, что уважаем представителей прессы, но не позволим никаким средствам массовой информации неуважительно относиться к ценностям афганского общества, национальным интересам и учению ислама", - заявил Муджахид. Пресс-конференцию транслировал телеканал Al Jazeera.

Представитель движения подчеркнул, что талибы "не позволят никому сеять рознь на основе расовой или религиозной принадлежности и хотят, чтобы Афганистан был единым для всех". Относительно работы частных медиакомпаний Муджахид заявил, что "частные СМИ в Афганистане смогут продолжать работать свободно и сохраняя независимость".

Во вторник Комитет защиты журналистов Афганистана выразил озабоченность по поводу безопасности сотрудников афганских СМИ. Как сообщило агентство The Khaama Press, в первый же день входа талибов в Кабул Национальное радио и телевидение Афганистана прекратило вещание в прямом эфире, сотрудников распустили по домам. Охранников телеканаловShamshad и TOLO News разоружили, TOLO News прекратил вещание в прямом эфире. Талибы заявили, что взяли на себя обеспечение безопасности этих телеканалов.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установило полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.