В Раде зарегистрировали законопроект "о политике переходного периода" в Донбассе и Крыму

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Предложенный кабинетом министров Украины законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" в Крыму и Донбассе, который определяет деятельность официального Киева на этих территориях в период "после возвращения" контроля над ними и закрепляет законодательно статус Российской Федерации как "агрессора" и "оккупанта", зарегистрирован в Верховной раде.

"Закон определяет основы государственной политики переходного периода и направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий, реинтеграцию таких территорий и их жителей, а также содействие преодолению последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и неповторение оккупации", - говорится в законопроекте

Документ запрещает депутатам Рады и местных советов устанавливать связи и взаимодействовать с должностными лицами РФ на тему ситуации в Крыму и в Донбассе без специального разрешения на это президента Украины. Отмечается, что в переходной период нормативно-правовые акты РФ, связанные с управлением этими территориями, объявляются ничтожными, а объекты, находящиеся в собственности органов власти РФ, а также Черноморского флота, возвращаются их владельцам в порядке, определенном украинским законодательством. Запрещается использование государственной символики РФ. Отдельным пунктом также предусмотрены меры по восстановлению функционирования украинского языка в Крыму и Донбассе.

Документ предлагает ввести "элементы переходной юстиции". В частности, речь идет об "ответственности за правонарушения, связанные с временной оккупацией", и об "ограничениях относительно избрания и назначения на должности граждан Украины, которые были приобщены к деятельности оккупационных сил и администраций Российской Федерации". Особенности амнистии по таким нарушениям, как сказано в этом документе, будут определены отдельным законом. При этом не допускается преследование и наказание лиц, не совершивших правонарушений на неподконтрольных территориях.

Законопроектом также вводится институт конвалидации сделок (придание ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения), которые были совершены на неподконтрольных Киеву частях Донбасса и в Крыму, а также признание результатов и сроков обучения на этих территориях. Авторы документа также предложили создать предпосылки формирования кадрового резерва "для работы на реинтегрированных территориях" и установить ограничения по обороту валюты "государства-агрессора", которым в законе названа РФ, в течение переходного периода.

В законе также отмечено, что датой оккупации считается 20 февраля 2014 года, а право определения момента восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы предоставлено президенту Украины.

Крым и Донбасс

Украина считает неподконтрольными территориями Крым и часть Донбасса. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий.

С победой на президентских выборах весной 2019 года Владимира Зеленского, обещавшего принести мир в Донбасс, ничего принципиально не изменилось. План мирного урегулирования конфликта, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) и получивший название "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", до сих пор так и не реализован.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.