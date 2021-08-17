Талибы заявили, обеспечат права женщин согласно законам шариата

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обеспечит соблюдение прав женщин в Афганистане в соответствии с законами шариата. Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Женщины будут жить в рамках шариата. Соседние страны и мировые государства не должны думать, что мы не признаем права женщин. Слава богу, мы мусульмане, и наши женщины тоже мусульманки", - сказал он. Выступление транслировало государственное телевидение Ирана.

По словам Муджахида, "во всех странах действуют собственные законы <...>, и в Афганистане существуют свои обычаи и традиции". "Мы уважительно относимся к собственным обычаям и традициям. Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране", - сказал он.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.