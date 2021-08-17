Талибы заявили, что не дадут превратить Афганистан в центр по производству наркотиков

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) сделает все, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков.

Об этом заявил во вторник на первой после захвата Кабула пресс-конференции в афганской столице его официальный представитель Забихулла Муджахид.

"Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков, - сказал он. - Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков".