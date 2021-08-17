Движение "Талибан" призвало вернуться домой людей, скопившихся в аэропорту

ТЕГЕРАН, 17 августа. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало вернуться домой тех афганцев, которые скопились в международном аэропорту в попытках покинуть страну из-за страха перед талибами.

Об этом заявил во вторник в Кабуле на своей первой пресс-конференции официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Семьи, заполнившие аэропорт, не пострадают, если вернутся домой, - сказал Муджахид. - Мы не будем никого преследовать".

Во вторник после небольшого перерыва возобновилась эвакуация из Кабула самолетами ВВС США персонала американского посольства и афганцев, сотрудничавших с американским воинским контингентом. За два дня давки и беспорядков в аэропорту Кабула погибли около 10 человек, часть из них сорвались уже в воздухе со взлетевшего военно-транспортного самолета ВВС США С-17, один погиб в отсеке, куда убираются шасси.