Талибы ведут активные консультации о новой системе правления в Афганистане

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) в настоящий момент проводит активные консультации относительно новой политической системы в Афганистане. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Политики проводят очень активные консультации о том, кто сформирует новое правительство. <...> Мы должны дать им возможность сформировать правительство и ту политическую систему, которая будет отвечать чаяниям афганского народа", - указал представитель радикалов, трансляцию выступления которого ведет афганский телеканал "Ариана ньюс".