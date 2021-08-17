Евросоюз признал, что движение "Талибан" выиграло войну в Афганистане

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. ЕС признает, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) выиграло войну, поэтому считает необходимым начать диалог с новыми властями Афганистана, чтобы предотвратить гуманитарный и миграционный кризисы. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел ЕС по Афганистану. При этом он подчеркнул, что речь не идет о признании новых властей.

"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, - заявил он. - Речь идет о диалоге, а не о признании власти "Талибана".

Приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане сейчас является эвакуация своего персонала и граждан Афганистана, работавших со странами ЕС, заявил Боррель. "Нашим главным приоритетом сейчас является эвакуация нашего персонала и афганских граждан, которые работали с нами", - сказал он.

ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, добавил Боррель. Также Евросоюз, по его словам, готов без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную, но не экономическую помощь.