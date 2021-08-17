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Мир для Афганистана и безопасность для иностранцев.
Мир для Афганистана и безопасность для иностранцев.
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Смена власти в Афганистане

Мир для Афганистана и безопасность для иностранцев. Что обещают талибы после взятия Кабула

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид (в центре)
© AP Photo/Rahmat Gul

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) провели во вторник в Кабуле первую после захвата власти в Афганистане полноценную пресс-конференцию.

На встрече с местными и западными журналистами, начавшейся с молитвы и продолжавшейся примерно час, официальный представитель движения Забихулла Муджахид заверил, что талибы не собираются никому мстить и превращать территорию страны в плацдарм для угроз соседям и намерены сделать Афганистан "единым для всех".

ТАСС собрал ключевые заявления представителя новых властей страны.

О формировании правительства

  • "Политики проводят очень активные консультации о том, кто сформирует новое правительство <...> Мы должны дать им возможность сформировать правительство и ту политическую систему, которая будет отвечать чаяниям афганского народа".
  • Консультации, в частности, ведутся с главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, который ранее создал совет по мирной передаче власти с лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром и экс-президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

О примирении

  • "Талибан" предоставит объявленную ранее амнистию чиновникам прежнего правительства: "Мы не собираемся мстить пособникам оккупантов или представителям бывшего режима, все они наши партнеры в строительстве нашей родины".
  • Представитель движения также подтвердил, что талибы не намерены преследовать афганцев, которые сейчас пытаются покинуть страну через аэропорт Кабула, если те вернутся домой.

О безопасности для других

  • Новые власти в Кабуле стремятся к "конструктивным отношениям с соседями": "Мы заверяем мир, особенно США, что афганская территория не будет использована против других".

О борьбе с наркотрафиком

  • "Хочу заверить весь мир, что Афганистан не станет центром производства какого-либо вида наркотиков. Мы постараемся искоренить это зло и превратить нашу родину в страну без наркотиков".

О защите иностранцев

  • Безопасность дипломатов, которые находятся в Кабуле, является одним из приоритетов радикалов: "Мы хотим заверить весь мир, что жители Кабула, дипломаты, международные организации и некоммерческие организации сейчас не подвергаются угрозе. Никаких злоупотреблений в отношении кого-либо не будет".

О законах шариата

  • "Талибан" не отказывается от стремления подчинить жизнь в стране законам шариата: "Это наше мирное право - вводить исламские законы в нашей стране".
  • Какие конкретно законы "будут обнародованы в первую очередь", решит новое правительство.

О правах женщин

  • "Женщины будут жить в рамках шариата".
  • Ранее талибы пообещали позволить женщинам учиться и работать и пригласили их участвовать в деятельности будущего правительства, но при этом решили ввести в стране раздельное обучение.

О работе журналистов

  • "Уверяю, что мы будем поддерживать контакты со СМИ, которым предоставим возможность работать свободно".
  • Однако "Талибан" не позволит средствами массовой информации "неуважительно относиться к ценностям афганского общества, национальным интересам и учению ислама".
Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
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