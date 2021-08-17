Литовская погранслужба утверждает, что пограничники Белоруссии нарушили границу Литвы

ВИЛЬНЮС, 17 августа. /ТАСС/. Группа сотрудников погранохраны Белоруссии, якобы сопровождавшая нелегальных мигрантов, намеревавшихся проникнуть на территорию Литвы, нарушила литовскую границу. С таким утверждением во вторник выступила Служба охраны госграницы при МВД балтийской республики.

"Как видно на сделанной видеозаписи, белорусские пограничники в камуфляжной форме подталкивают группу нелегальных мигрантов в сторону Литвы, а потом и сами пересекают линию границы", - говорится в сообщении. Граница в этом месте проходит по небольшому каналу с водой, за которым уже на территории Литвы были якобы зафиксированы белорусские должностные лица.

Литовское ведомство насчитало 12 белорусских пограничников. В районе инцидента находились и сотрудники погранслужбы Литвы, препятствовавшие переходу границы нелегалами. "После повторного предупреждения белорусы вернулись на свою сторону", - описывается происшествие в сообщении.

На инцидент откликнулось МВД Литвы. "Мы не намерены терпеть такую наглую провокацию, - заявила глава ведомства Агне Билотайте. - Принято решение увеличить силы по охране границы".

В пятницу, 13 августа, погранслужба Литвы заявила, что белорусский пограничник нарушил литовскую границу: пересек ее линию примерно на полтора метра и тут же вернулся обратно. МВД передало информацию о нарушении в МИД Литвы и заявило, что по этому факту готовится нота протеста. Однако официального протеста не последовало.