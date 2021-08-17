СМИ: армия Ливана пресекла столкновения у бензоколонки на юге Бейрута

БЕЙРУТ, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии пресекли во вторник столкновения, вспыхнувшие возле автозаправочной станции в Дахии на южной окраине Бейрута между членами враждующих шиитских кланов. Как передал новостной портал "Любнан-24", инцидент начался со стычек между водителями, стоявшими в очереди. По его информации, стороны пустили в ход стрелковое оружие, в результате имеются раненые.

По бензоколонке был сделан залп из гранатомета, что вызвало воспламенение внутренних помещений. Прибывшие на место пожарные потушили пламя. Армейские патрули преследуют сейчас зачинщиков перестрелки, которые принадлежат к клану Зуэйтер.

9 августа ливанские военные вмешались в столкновения, возникшие возле автозаправочных станций в окрестностях города Триполи (90 км к северу от Бейрута), где в общей сложности погибли четыре человека.

Очереди у АТС из-за острого дефицита бензина стали обычным явлением в летний сезон в Ливане. В конце июля ситуация со снабжением населения горюче-смазочными материалами немного улучшилась после того, как помощь Ливану оказало иракское правительство. Однако принятое 12 августа Центробанком Ливана решение об отмене государственных субсидий на бензин и мазут вызвало панику у жителей и уличные волнения.

Конфискация тайников

14 августа ливанские военные начали операцию по изъятию запасов бензина и мазута, которые утаивают от населения владельцы АТС и топливных хранилищ. Кроме того, власти преследуют торговцев, занимающихся перепродажей нефтепродуктов в соседние страны. Конфискованные горюче-смазочные материалы передаются в больницы и пекарни, где работают электрогенераторы, а также распределяются среди жителей. Командование ВС Ливана обратилось к гражданам с просьбой передавать военным сведения о местах, где находятся тайники с нефтепродуктами.

Во вторник стало известно, что министерство энергетики республики совместно с министерством финансов временно отложили установление новых расценок на бензин и мазут после отмены госсубсидий. Такое решение остановило волну протестов. Власти планируют предварительно распределить электронные карты среди малоимущих семей, что компенсирует им потери, вызванные обесцениванием на 90% национальной валюты.

Взрыв в Аккаре

В понедельник в Ливане прошел день национального траура по погибшим 15 августа при взрыве топливного резервуара в северном районе Аккар. По последним данным, этот трагический инцидент унес жизни 30 человек, в том числе троих военных, еще четверо числятся пропавшими без вести. Среди 79 пострадавших большинство получили ожоги разной степени тяжести.

Мэр города Тлейл, рядом с которым произошел взрыв, Жозеф Мансур сообщил, что власти арестовали одного из подозреваемых. Им оказался сын владельца земельного участка, где находился конфискованный армией резервуар с мазутом. По свидетельству очевидцев, он совершил преднамеренный поджог нефтехранилища.